Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru вчера в 13:27
В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля
Новая газета16 апреля в 10:15
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Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка
Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью подростка после массовой драки несовершеннолетних в районе улицы Адмирала Горшкова, сообщает в пятницу пресс-служба приморского УМВД.
Обновлено в 04:06
Экономика
Депутаты южноуральского Заксобрания отчитались о доходах
Обновлено в 02:37
Авто
Глава Mercedes-AMG рассказал о грядущем GT Black Series
Нынешний генеральный директор Mercedes-AMG Тобиас Мёрс раскрыл более подробную информацию о мощнейшем Mercedes-AMG GT Black Series, официальная презентация которого будет проходить в следующем году.
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Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
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Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
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Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка
Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников
Школьники рассказали, что 17 апреля пообедали в школьной столовой, после чего поужинали дома, а ночью проявились симптомы, с которыми утром дети были доставлены в больницу.
Обновлено в 03:01
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
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Политика
В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
Тарифы на городской велопрокат в Москве не изменятся в 2019 году
Тарифы на пользование велосипедами городского проката в Москве, который в 2019 году начнет работу 25 апреля, останутся на уровне прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
Обновлено в 04:19
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Технологии
«Сбербанк» показал телеведущую «Елену» с ИИ
«Сбербанк» создал цифрового двойника телеведущей под именем «Елена» с искусственным интеллектом, способным имитировать манеру речи и эмоции настоящего человека.
Обновлено в 02:57
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Происшествия
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Авто
«За что такие деньги? Они гниют на глазах»: В сети возмущены свежими ценами на модельный ряд УАЗ
Обновлено вчера в 19:00