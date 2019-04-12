Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru вчера в 13:27

В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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В Москве открылся Московский международный кинофестиваль

РИА Новостивчера в 15:31

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Вести.Ruвчера в 13:27

Сорок первый – Московский МКФ разменял пятый десяток

Новая Трибуна16 апреля в 09:27

Ким Ки Дук получил в России почетный приз ММКФ

ТАССвчера в 13:26

Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля

Новая газета16 апреля в 10:15

Старик и море Лаптевых

Российская газетавчера в 12:25

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Областная газета16 апреля в 07:16
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Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Чиновник Росавиации арестован по подозрению в хищении миллиарда рублей

Сообщается, что глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации необоснованно завышал суммы контрактов с адвокатами В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали, что суд принял решение об аресте главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров

Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено вчера в 08:30
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено вчера в 08:51
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации

Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме

Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено вчера в 19:39
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Business Insider назвал список «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 03:31
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Свои пышные формы Анна Седокова поддерживает с помощью хинкали по ночам

На днях 36-летняя певица раскрыла секрет своих аппетитных форм. Анна Седокова часто делится с подписчицами своими секретами красоты.
Обновлено вчера в 11:54
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол

«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро.
Обновлено вчера в 16:51
Авто

Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму.
Обновлено вчера в 21:03
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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