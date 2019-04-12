Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru 13:27

В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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В Москве открылся Московский международный кинофестиваль

РИА Новости15:31

Старик и море Лаптевых

Российская газета12:25

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Областная газета16 апреля в 07:16

Ким Ки Дук получил в России почетный приз ММКФ

ТАСС13:26

Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля

Новая газета16 апреля в 10:15

Сорок первый – Московский МКФ разменял пятый десяток

Новая Трибуна16 апреля в 09:27

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия Московского международного кинофестиваля

Афиша Daily09:42
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Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Обновлено в 13:54
Политика

Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины

Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Наука

С помощью CRISPR создан первый двухъядерный клеточный компьютер

Обновлено в 14:37
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков

Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Культура

Элмо и Коржик научили героев «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» уважению

Программа "Улица Сезам" выпустила серию роликов, посвященных уважению друг к другу.
Обновлено в 16:02
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено в 05:08
Политика

Представители России пытались наладить связи с Трампом после выборов

По разным каналам Контакты налаживались через многочисленные каналы – как официальные (через посла России в США Сергея Кисляка), так и людьми, пытавшимися установить связи с американцами, которые не были непосредственно связаны с командой Трампа, но могли помочь выйти на новую администрацию с российскими предложениями об урегулировании отношений.
Обновлено в 15:32
Здоровье

Специалисты рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено в 16:36
Политика

«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Глубина вен. Иногда кровь течет неправильно, как сама жизнь

Оказалось, это редкое заболевание, синдром Клиппеля–Треноне, при котором не функционируют глубокие вены.
Обновлено в 17:37
Игры

Mortal Kombat 11 выпустил трейлер

До выхода Mortal Kombat 11 осталось ещё пять дней, но NetherRealm уже выпустила релизный трейлер игры.
Обновлено в 13:25
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Наука

Технология редактуры генома добралась до США

Противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку учёных технология редактирования генов человека добралась и до американских медицинских центров.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье

Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком

Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
Обновлено в 07:53
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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