Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru вчера в 13:27
В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля
Новая газета16 апреля в 10:15
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