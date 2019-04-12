Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru вчера в 13:27
В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля
Новая газета16 апреля в 10:15
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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено вчера в 20:05
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Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.
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Обновлено вчера в 22:39
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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
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Обновлено вчера в 17:07
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Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
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Происшествия
Мусоровоз сбил группу прохожих в Токио
Как передаёт РИА Новости, мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и задел пешеходов.
Обновлено в 01:17
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Их нравы: Шарлиз Терон воспитывает сына как девочку
В интернете все чаще появляются фотографии ее приемного семилетнего сына Джексона — мальчик ходит с длинными косичками и в розовых платьях.
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Политика
На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура выборов
Автор документа требует перенести дату второго тура выборов на 21 июля 2019 года, приказать сотрудникам правоохранительных органов проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского якобы «спецслужбами России», а также сведения о связи с Коломойским.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году
Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Обновлено вчера в 15:00