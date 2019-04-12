Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФВести.Ru вчера в 13:27

В театре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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Ким Ки Дук получил в России почетный приз ММКФ

ТАССвчера в 13:26

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Вести.Ruвчера в 13:27

Старик и море Лаптевых

Российская газетавчера в 12:25

В Москве открылся Московский международный кинофестиваль

РИА Новостивчера в 15:31

Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля

Новая газета16 апреля в 10:15

Сорок первый – Московский МКФ разменял пятый десяток

Новая Трибуна16 апреля в 09:27

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Областная газета16 апреля в 07:16
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Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Экономика

В России могут ввести новый налог

Российские власти не исключают, что в стране могут ввести новый экологический налог.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Авто

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье

В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью

Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Космос

Китай готовит миссию по изучению астероида 2016 HO3 и кометы 133P

Обновлено вчера в 05:59
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале выросли на 12%

Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в январе-марте 2019 года увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,421 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено вчера в 06:21
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Происшествия

Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском

Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено вчера в 20:05
Хоккей

Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши

Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Стартовали испытания CRISPR для лечения рака

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Мусоровоз сбил группу прохожих в Токио

Как передаёт РИА Новости, мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и задел пешеходов.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Их нравы: Шарлиз Терон воспитывает сына как девочку

В интернете все чаще появляются фотографии ее приемного семилетнего сына Джексона — мальчик ходит с длинными косичками и в розовых платьях.
Обновлено в 00:58
Политика

На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура выборов

Автор документа требует перенести дату второго тура выборов на 21 июля 2019 года, приказать сотрудникам правоохранительных органов проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского якобы «спецслужбами России», а также сведения о связи с Коломойским.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году

Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Обновлено вчера в 15:00
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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