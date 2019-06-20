Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛГазета.Ru 22:43
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:50, Вашингтон
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Политика
WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено в 21:29
Общество
Получившим ноль баллов на ЕГЭ школьникам пообещали проверить их работы
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются», - приводит сообщение РИА Новости.
Обновлено 17 июня в 14:41
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Политика
Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США
Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 18:07
Кино
Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм о душе
Студия Pixar анонсировала новый полнометражный анимационный фильм под названием "Душа".
Обновлено в 17:17
Общество
В рейтинг лучших университетов планеты QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира, согласно версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 вузов из РФ.
Обновлено в 00:52
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»
«Ракеты не чистил, к запуску не готовил», — сообщил глава Крыма касательно дела о крушении Boeing.
Обновлено в 16:36
Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.
Обновлено в 20:20
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Космос
ЕКА запустит фотоспутники для съёмки древних комет
Специалисты ЕКА намерены использовать «перехватчики» для того, чтобы заснять комету, которая ещё не посетила Солнечную систему и, возможно, прибудет к нам из Облака Оорта, гипотетической области Солнечной системы, вероятно служащей источником долгопериодических комет.
Обновлено в 18:36
Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Киев нанес массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:10
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено в 22:12
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 23:18
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Полиция задержала мужчину, похитившего из салона связи 190 телефонов
Полицейские задержали мужчину, который украл 190 мобильных телефонов из салона сотовой связи на северо-западе столицы.
Обновлено в 23:19