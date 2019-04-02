Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛТАСС 03:10

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба НХЛ. "Тампа" со счетом 5:2 одержала победу над "Оттавой" в выездном матче НХЛ.
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Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ

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Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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