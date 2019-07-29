Хоккей

Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»Российская газета 15:51

Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС. Он подписал двухлетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год. Клуб "Вегас", которому принадлежал игрок, и за который он в сезоне не сыграл ни одного матча.
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