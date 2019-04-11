Хоккей

Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходныхЧемпионат 02:30

Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев присоединится к команде уже в эти выходные, сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. В первом раунде плей-офф «рыцари» встречаются с «Сан-Хосе Шаркс» (1-1 в серии).
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Гусев присоединится к «Вегасу» в выходные

Матч ТВ04:09

СМИ: Никита Гусев расторг контракт со СКА и сыграет за «Вегас» в плей-офф НХЛ

RT на русскомвчера в 17:17

Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходных

Чемпионат02:30

Сборную России ждет серьезное усиление из НХЛ?

Спорт-Экспресс02:45

Никита Гусев: «Если „Вегас“ рано вылетит из плей-офф, то я приеду на ЧМ»

Sport.ru03:59

Контракт Гусева со СКА расторгнут, форвард подпишет контракт с «Вегасом» и сыграет в плей-офф НХЛ

Sport24.ruвчера в 16:52

Гусев расторг контракт со СКА и может приехать в «Вегас» на этой неделе

Sports.ruвчера в 16:59
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Международная платежная система Vіsас сегодняшнего дня, 13 апреля, увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — с 1 тысячи рублей, до 3 тысяч рублей.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

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Обновлено вчера в 16:56
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Футбол

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Как сообщает Cadena SER, отец и агент 30-летнего футболиста на днях встретился с представителями каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

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Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
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Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено вчера в 01:56
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Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ

Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Политика

Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
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Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Обновлено в 02:38
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Спорт

Загитова сфотографировалась с Ургантом

Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

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Обновлено вчера в 21:00
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе

Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов.
Обновлено вчера в 18:17
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
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Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 03:10
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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

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Москвичам обещают противоречивую погоду 13 апреля

В субботу в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями.
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Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
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Southwest Airlines отказалась от использования Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания Southwest Airlines отказалась от использования самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 10:15
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Гусев Никита
Российский хоккеист
Российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком петербургского СКА, выступающего в КХЛ. Чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
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