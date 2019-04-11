Хоккей
Никита Гусев расторг контракт со СКА и подпишет соглашение с «Вегасом»Чемпионат вчера в 17:01
Нападающий Никита Гусев расторг контракт со СКА, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. Теперь российский хоккеист подпишет однолетний контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» и примет участие в Кубке Стэнли — 2019.
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СМИ: Никита Гусев расторг контракт со СКА и сыграет за «Вегас» в плей-офф НХЛ
RT на русскомвчера в 17:17
Звезда КХЛ Гусев едет в НХЛ, чтобы сыграть в плей-офф за «Вегас». СКА отпустил игрока официально
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
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