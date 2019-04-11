Никита Гусев расторг контракт со СКА и подпишет соглашение с «Вегасом»Чемпионат вчера в 17:01

Нападающий Никита Гусев расторг контракт со СКА, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. Теперь российский хоккеист подпишет однолетний контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» и примет участие в Кубке Стэнли — 2019.

Никита Гусев расторг контракт со СКА и подпишет соглашение с «Вегасом»

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