Хоккей
Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходныхЧемпионат 02:30
Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев присоединится к команде уже в эти выходные, сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. В первом раунде плей-офф «рыцари» встречаются с «Сан-Хосе Шаркс» (1-1 в серии).
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СМИ: Никита Гусев расторг контракт со СКА и сыграет за «Вегас» в плей-офф НХЛ
RT на русскомвчера в 17:17
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