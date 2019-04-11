Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходныхЧемпионат 02:30

Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев присоединится к команде уже в эти выходные, сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. В первом раунде плей-офф «рыцари» встречаются с «Сан-Хосе Шаркс» (1-1 в серии).

Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходных

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