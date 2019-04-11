Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»Спорт-Экспресс вчера в 08:37
Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф. Контракт со СКА будет расторгнут.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Хоккей
Плей-офф НХЛ: «Коламбус» решил поспорить с потенциальным чемпионом
Состоявшаяся 11 апреля по московскому времени игра плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвала настоящий фурор.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено в 11:41
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО
Российские военные корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений военно-морских сил НАТО.
Обновлено в 23:02
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено в 22:32
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 23:30
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита
По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».
Обновлено в 04:12
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова
По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Политика
Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США
Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено в 23:18
Армия и оружие
В Казань прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом»
На железнодорожный вокзал «Казань-1» прибыл поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом».
Обновлено в 03:07
Здоровье
Росздравнадзор проводит проверку минздрава Челябинской области
Росздравнадзор проверяет, как министерство здравоохранения Челябинской области организовало систему медицинской помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также достаточность обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено в 21:00