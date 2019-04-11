Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»Спорт-Экспресс вчера в 08:37

Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф. Контракт со СКА будет расторгнут.

Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»

Хоккей Плей-офф НХЛ: «Коламбус» решил поспорить с потенциальным чемпионом Состоявшаяся 11 апреля по московскому времени игра плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвала настоящий фурор.

Происшествия В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.

Общество Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.

Кино Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экономика Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Авто Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Армия и оружие Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО Российские военные корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений военно-морских сил НАТО.

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Политика Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года "Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Происшествия В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки «Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.

Политика Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.

Здоровье Росздравнадзор проводит проверку минздрава Челябинской области Росздравнадзор проверяет, как министерство здравоохранения Челябинской области организовало систему медицинской помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также достаточность обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".