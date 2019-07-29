Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»РИА Новости 14:57
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева. Отмечается, что Гусев подписал двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 4,5 миллиона долларов (за сезон-2019/20 игрок получит 5 миллионов, за следующий – 4).
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
Политика
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Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
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Обновлено вчера в 05:48
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Россия и Иран расширят военное сотрудничество
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Обновлено в 17:16
Политика
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На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
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Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
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Музыка
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Порошенко с семьей покинул Украину
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Транспорт
Движение на МЦД запустят в ноябре
Обновлено в 13:24
Технологии
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СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
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Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Здоровье
В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок
Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство.
Обновлено в 07:37
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Общество
В Москву придут рекордно холодные ночи
По словам синоптика, преодолеть многолетние показатели самой низкой температуры за 29 июля в понедельник не получилось, но в ближайшие две ночи температура может побить июльский рекорд 69-летних наблюдений.
Обновлено в 10:49
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
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Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей
Число детей, погибших и пострадавших в результате различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло небывалых значений, говорится в докладе генерального секретаря ООН.
Обновлено в 20:45
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android
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Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика
На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию
Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26