Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева. Отмечается, что Гусев подписал двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 4,5 миллиона долларов (за сезон-2019/20 игрок получит 5 миллионов, за следующий – 4).

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

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