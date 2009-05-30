Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Цены на автомобили из Китая довольно заманчивые — средневзвешенная стоимость до растаможки одной машины составляет около 510 тыс. рублей.

Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

Экономика Регионы вдохнут Ozon Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.

Политика Ассоциация журналистов призвала Белый дом не отзывать пропуск корреспондента Playboy Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents' Association, WHCA) в воскресенье выступила в поддержку корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема, выразив надежду, что его постоянный пропуск, необходимый для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США, не будет отозван.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Кино Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Общество Молодежи могут начать выдавать кредиты только на образование и жилье Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Саратове карточный шулер зарезал разоблачившего его друга Свою вину задержанный полностью признал Саратов, 4 августа. В Саратове приятель уличил друга в обмане за карточным столом.

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Экономика Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян «Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.

Единоборства Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне» Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Армия и оружие Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35 Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.

Политика Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Музыка В Петербурге проходит фестиваль блюза Блюз на берегу Финского залива. Санкт-Петербург принимает музыкальный фестиваль «Мосты», передает ОТР.

Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Космос Робот «Федор» научился шутить и философствовать Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.