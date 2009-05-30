Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Цены на автомобили из Китая довольно заманчивые — средневзвешенная стоимость до растаможки одной машины составляет около 510 тыс. рублей.

Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

Происшествия В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Космос Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М» Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".

Происшествия При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.

Политика ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Происшествия В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Политика МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.

Экономика Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз "В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Футбол «Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.

Происшествия На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей.

Происшествия Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку Нефтеналивной танкер, задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР.

Футбол Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана» Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.

Экономика Почтобанк понизил ставки по трем вкладам в рублях Почтобанк снизил ставки по трем рублевым вкладам. «Классический» (от 10 тыс. рублей на 368 дней) оформляется под 6,5% годовых (вместо 6,7%).

Футбол «Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после поражения от ЦСКА "Рубин" опубликовал в Twitter видео с речью тренера Романа Шаронова после поражения от ЦСКА (0:1).