Авто
Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из ВладивостокаИзвестия 17:02
Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Цены на автомобили из Китая довольно заманчивые — средневзвешенная стоимость до растаможки одной машины составляет около 510 тыс. рублей.
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