Футбол

«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 12:16

Защитник Дмитрий Комбаров высказался после ухода из московского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Комбаров: «Спартаковская армия фанатов — самая мощная в России»

Sport24.ru10:17

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Sportbox.RU10:39

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь спартаковцем. У меня красно-белая кровь»

Бомбардир.ру11:34

Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на „Спартак“, ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»

Sports.ru11:24

«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»

Bookmaker-ratings.ru12:16

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь красно-белым, у меня красно-белая кровь»

Спорт-Экспресс10:26

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Матч ТВ10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Авто

На аукцион выставлен Jeep Grand Cherokee, принадлежавший Бараку Обаме

Обновлено в 04:02
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Единоборства

Российский самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх

Обновлено в 12:35
Общество

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Москве едва не утонули два иностранца

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Политика

Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Футбол

Джикия получил «Золотого гладиатора» от болельщиков «Спартака»

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Автоспорт

Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки

После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика

Кандидат от ПСР Турции признал поражение на выборах мэра Стамбула

Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Экс-участница Serebro Елена Темникова стала блондинкой.
Обновлено в 02:22
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси

Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Футбол

Крицюк рассказал о состоянии Классона

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Футбол

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги

28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Обновлено в 04:04
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное