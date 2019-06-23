Футбол
«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 12:16
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев.
Обновлено в 08:42
Политика
Стелу русским воинам открыли на Крите
Обновлено в 12:28
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Политика
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Эксперт назвал экономические проблемы более опасной угрозой Сирии, чем ИГ
Экономические проблемы в Сирии, возникшие из-за войны, представляют большую угрозу, чем террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), считает председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Аль-Хатиб.
Обновлено в 11:20
Политика
Белый дом подтвердил отправку письма Трампа Ким Чен Ыну
«Письмо было отправлено президентом США Дональдом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 09:19
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38