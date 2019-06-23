Футбол

«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 12:16

Защитник Дмитрий Комбаров высказался после ухода из московского клуба.
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Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на „Спартак“, ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»

Sports.ru11:24

«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»

Bookmaker-ratings.ru12:16

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь спартаковцем. У меня красно-белая кровь»

Бомбардир.ру11:34

Дмитрий Комбаров: «Спартаковская армия фанатов — самая мощная в России»

Sport24.ru10:17

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Sportbox.RU10:39

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь красно-белым, у меня красно-белая кровь»

Спорт-Экспресс10:26

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Матч ТВ10:39
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Шоу-бизнес

Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России

Обновлено в 09:23
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Происшествия

В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев

В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев.
Обновлено в 08:42
Политика

Стелу русским воинам открыли на Крите

Обновлено в 12:28
Происшествия

Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану

Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости

Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Политика

Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

Обновлено в 12:22
Политика

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
Спорт

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Эксперт назвал экономические проблемы более опасной угрозой Сирии, чем ИГ

Экономические проблемы в Сирии, возникшие из-за войны, представляют большую угрозу, чем террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), считает председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Аль-Хатиб.
Обновлено в 11:20
Политика

Белый дом подтвердил отправку письма Трампа Ким Чен Ыну

«Письмо было отправлено президентом США Дональдом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 09:19
Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Российская студентка спасла тонущих детей и погибла

Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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