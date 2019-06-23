«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 12:16

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Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

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