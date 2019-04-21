Футбол
Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную РоссииRT на русском 10:57
|19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
|25′
|35′
Эмильяно Ариэль Ригони
|45′
Игорь Смольников
|47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|61′
Маурисио Перейра
|68′
|69′
Ярослав Ракицкий
|71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
|72′
|83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
|84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
|85′
|88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|90′
Маурисио Перейра
|90′+1′
|90′+5′
Артем Дзюба
|90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|90′+7′
Сердар Азмун
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
7
Вандерсон
11
Скопинцев
16
Классон
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
16
Нобоа
2
Анюков
25
Барриос
17
Шатов
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
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