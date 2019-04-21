Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную РоссииRT на русском 10:57

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.

Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России

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