Футбол

Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную РоссииRT на русском 10:57

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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