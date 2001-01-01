Футбол
Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную РоссииRT на русском вчера в 10:57
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
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Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290 человек
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 20:01
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено 20 апреля в 18:53
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено вчера в 20:44
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Стефания Маликова стала торговать фруктами
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского
«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
Обновлено вчера в 01:34
Шоу-бизнес
«Нездоровый тренд»: Ксения Бородина раскритиковала сына Шарлиз Терон за девичьи наряды
Теледива настаивает, что задача родителя — с детства объяснить особенности гендерных различий.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники
Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Назван ТОП-5 авто с ценой до 350 тысяч и оцинкованным кузовом
Эксперты назвали 5 таких автомобилей в ценовой категории до 350 тысяч рублей.
Обновлено в 00:40
Политика
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Обновлено 20 апреля в 14:15
Спорт
Загитова опубликовала видео с выступлением своей собаки на льду
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Температура воздуха в Москве в понедельник поднимется до 19 градусов
Воздух в Московском регионе прогреется до 19 градусов в понедельник днем. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, осадков не ожидается.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Котинин вызывает более сильную зависимость, нежели никотин
Эксперт из Университета Южной Дакоты, Бреди Фэлпс, утверждает, что котинин вызывает более сильную зависимость, чем никотин.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
При обвале грунта в индустриальном парке на юге Китая погиб один ребенок
Один ребенок погиб и еще один человек оказался замурован после обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36