В рамках ОПЕК+ необходимо сократить объем добываемой нефти, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву 5 декабря, сообщает Reuters. Эммануэль Ибе Качикву так ответил на вопрос журналиста о необходимости снижения добычи для стабилизации цен на рынке.

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Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Энергетика Энергетика Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

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Энергетика Энергетика Норвегия начала искать газ на границе с Россией В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.

Энергетика Энергетика Что подразумевает новая энергетическая политика Турции В 2017 году министерство энергетики и природных ресурсов объявило о новой национальной энергетической и горной политике, которая ознаменовала начало переходного периода для турецкого энергетического рынка.

Энергетика Энергетика Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом» В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года.

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