Футбол
Нигерия вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв ЮАРСпорт-Экспресс 16:57
Сборная Нигерии в четвертьфинале Кубка Африки обыграла команду ЮАР – 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте. Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провел на поле 81 минуту, также на его счету желтая карточка. За право выйти в финал Нигерия сыграет с победителем противостояния Кот-д’Ивуар – Алжир.
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