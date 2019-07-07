Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунВести.Ru 15:29

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии на поле стадиона "Александрия" в Египте одержала волевую победу над командой Камеруна – 3:2. У победителей встречи дубль оформил Одион Игало (19-я, 63-я минуты) и единожды отличился Алекс Ивоби (66), а у камерунцев мячи забили Стефан Баокен (41) и Клинтон Н'жье (44).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций

Советский спорт17:01

Кубок Африки. 1/8 финала. Египет проиграл ЮАР, Нигерия выбила Камерун

Sports.ruвчера в 04:00

Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспресс16:58

Сборная ЮАР выбила команду Египта с Кубка африканских наций

LiveSport.ru17:05

Египет проиграл сборной ЮАР и не смог выйти в четвертьфинал Кубка Африки

Матч ТВ16:53

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Чемпионат16:54

ЮАР оставил Салаха без Кубка Африки. Египет дошел только до 1/8

Sport24.ru17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

Обновлено в 15:39
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.
Обновлено в 18:35
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Гаджеты

Смартфон OnePlus One загорелся без причины

Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.
Обновлено в 11:57
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Авто

Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона

BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.
Обновлено в 01:43
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество

Скандал с запретом смартфонов в школах - Матвиенко объяснила позицию

По словам Валентины Матвиенко, Роспотребнадзор за следующий месяц создаст рабочую группу и подаст готовые предложения по запрету смартфонов и телефонов у школьников.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное