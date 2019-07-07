Футбол
Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунВести.Ru 15:29
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии на поле стадиона "Александрия" в Египте одержала волевую победу над командой Камеруна – 3:2. У победителей встречи дубль оформил Одион Игало (19-я, 63-я минуты) и единожды отличился Алекс Ивоби (66), а у камерунцев мячи забили Стефан Баокен (41) и Клинтон Н'жье (44).
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