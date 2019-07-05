Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунЧемпионат 13:51

В Александрии на одноимённом стадионе состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — Камерун. Победу со счётом 3:2 одержали нигерийские футболисты. Автором первого гола стал нападающий сборной Нигерии Одион Игало, отличившийся на 19-й минуте.
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Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
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Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
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Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

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Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

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Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
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