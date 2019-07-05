Футбол
Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунЧемпионат вчера в 13:51
Победу Нигерии принёс полузащитник Алекс Айуоби, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте. Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР. Национальная команда Камеруна покинула турнир.
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