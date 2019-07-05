Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунЧемпионат вчера в 13:51

Победу Нигерии принёс полузащитник Алекс Айуоби, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте. Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР. Национальная команда Камеруна покинула турнир.
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Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 14:02

Сборная Нигерии переиграла команду Камеруна и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Газета.Ruвчера в 14:18

Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

LiveSport.ruвчера в 13:51

Сборная Нигерии обыграла Камерун, уступая после первого тайма 1:2

Спорт-Экспрессвчера в 13:57

Питер Одемвингие: «От Нигерии многого ждут на Кубке Африки»

Матч ТВвчера в 14:12

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

Чемпионатвчера в 13:51

Нигерия - Камерун: как сыграют гранды?

Все про Спорт ру05 июля в 05:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

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При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
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16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
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Джонс победил Сантоса разделенным решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Лещенко объяснил, почему Нидерландам невыгодно проводить «Евровидение»

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Общество

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Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
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Общество

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Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Обновлено вчера в 20:06
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено 05 июля в 08:39
Происшествия

Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

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Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21

Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21.
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Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:35
Общество

CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян прошел сегодня в Ереване

Одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян прошли и в Москве, на Болотной площади.
Обновлено вчера в 14:01
Футбол

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

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Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
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Собчак допустила восемь ошибок в семи предложениях

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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
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В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
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Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

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Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

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