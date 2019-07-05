Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв КамерунЧемпионат 13:51

В Александрии на одноимённом стадионе состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — Камерун. Победу со счётом 3:2 одержали нигерийские футболисты. Автором первого гола стал нападающий сборной Нигерии Одион Игало, отличившийся на 19-й минуте.
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Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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Сборная Нигерии переиграла команду Камеруна и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

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Нигерия - Камерун: как сыграют гранды?

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Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

LiveSport.ru13:51

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

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Сборная Нигерии обыграла Камерун, уступая после первого тайма 1:2

Спорт-Экспресс13:57
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Культура

Стиви Уандер готовится к пересадке почки

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Обновлено в 22:00
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

Обновлено в 13:47
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Гаджеты

Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Авто

Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone

В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Религия

Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено в 12:02
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
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Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.
Обновлено в 11:57
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Общество

Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: с чего начать

Сдача квартир посуточно - активно развивающееся направление бизнеса, которым начинают заниматься все большее количество людей.
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем

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Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Субботний матч на московском стадионе "Динамо" завершился победой "Локомотива" со счетом 3:2. Дубль в составе "красно-зеленых" сделал Алексей Миранчук (78-я и 81-я минуты), еще один гол на счету Федора Смолова (6). У "Зенита" оба мяча забил Сердар Азмун (45, 52).
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
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Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

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Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

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В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

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