В Александрии на одноимённом стадионе состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — Камерун. Победу со счётом 3:2 одержали нигерийские футболисты. Автором первого гола стал нападающий сборной Нигерии Одион Игало, отличившийся на 19-й минуте.

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