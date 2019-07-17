Футбол
Нигерия выиграла у Туниса в матче за третье место на Кубке АфрикиSport.ru 17:29
Сегодня в Египте в рамках Кубка Африки состоялся матч за третье место, Нигерия встретилась с командой Туниса. Счёт был открыл уже на третьей минуте матча, Одион Игало распечатал ворота Моэза Бен Чирифии. Нигерий повела в счёте и стала играть вторым номером.
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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbetвчера в 13:26
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