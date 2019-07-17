Сегодня в Египте в рамках Кубка Африки состоялся матч за третье место, Нигерия встретилась с командой Туниса. Счёт был открыл уже на третьей минуте матча, Одион Игало распечатал ворота Моэза Бен Чирифии. Нигерий повела в счёте и стала играть вторым номером.

Нигерия выиграла у Туниса в матче за третье место на Кубке Африки

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