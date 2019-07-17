Футбол

Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка АфрикиМатч ТВ 16:50

В составе сборной Нигерии выступал бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийцы после этой победы в восьмой раз завоевали бронзовые медали Кубка африканский наций. В финале турнира встретятся сборные Сенегала и Алжира.
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