Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.

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Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Общество Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

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Происшествия Водитель сбил насмерть двух человек в Сочи Водитель автомобиля ВАЗ-2107 насмерть сбил двух пешеходов в Адлерском районе Сочи, сообщают «Кубанские новости».

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Политика В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

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Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Происшествия Труп мальчика в чемодане нашли под Черновцами Мальчик умер за несколько дней до того, как обнаружили тело. Как ребенок оказался в чемодане не сообщается.

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Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Общество В России решили строить парковки-пазлы В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Политика В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.