Футбол
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем 16:55
Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbetвчера в 13:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:14, Вашингтон
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Обновлено в 22:32
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 22:40
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено в 22:00
Происшествия
Водитель сбил насмерть двух человек в Сочи
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 насмерть сбил двух пешеходов в Адлерском районе Сочи, сообщают «Кубанские новости».
Обновлено в 22:25
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
«Локомотив» заинтересован в переходе игрока сборной Перу
Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в приобретении игрока сборной Нидерландов.
Обновлено в 20:11
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено в 18:08
Происшествия
Труп мальчика в чемодане нашли под Черновцами
Мальчик умер за несколько дней до того, как обнаружили тело. Как ребенок оказался в чемодане не сообщается.
Обновлено в 20:03
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
ВВП Белоруссии в I полугодии вырос на 0,9%
ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики (Белстат).
Обновлено в 11:09
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Общество
В России решили строить парковки-пазлы
В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 19:35
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Космос
Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено в 04:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал топ-6 причин, мешающих похудеть
Известный врач Александр Мясников назвал топ-6 причин, мешающих большинству людей похудеть.
Обновлено в 13:20
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06