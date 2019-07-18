Футбол

Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем вчера в 16:55

Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Тунис — Нигерия — 0:1. Видеообзор матча за 3-е место Кубка африканских наций

Sport24.ru01:11

Кубок Африки. Матч за 3-е место. Гол Игало принес Нигерии победу над Тунисом

Sports.ruвчера в 04:50

Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций

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Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки

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Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на Кубке африканских наций

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Нигерия выиграла у Туниса в матче за третье место на Кубке Африки

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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка

Legalbet16 июля в 13:26
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Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Здоровье

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.
Обновлено в 01:56
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед «рейдом российских десантников»

Автор статьи Бартош Велинский отмечает, что если российские десантники «займут остров», то Москва «будет контролировать все Балтийское море».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Обновлено в 03:13
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский хочет, чтобы люди старше 70 лет не платили за услуги ЖКХ

Окружение президента Украины ищет экономическую модель, которая позволит освободить от оплаты коммунальных услуг граждан в возрасте от 70 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Россия допускает возможность отмены виз для граждан Грузии

Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

На полуострове в январе—июне уже выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 т. В Краснодарском крае производство в первом полугодии незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 15 т против 16 т.
Обновлено в 00:32
Хоккей

Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом

По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество

Новосибирск стал четвертым в России по загрязнению воздуха

Обновлено в 01:41
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец

По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено вчера в 03:51
Общество

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
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Государство
Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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