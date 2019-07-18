Футбол
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем вчера в 16:55
Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций
Советский спортвчера в 17:34
Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbet16 июля в 13:26
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Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Здоровье
ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.
Обновлено в 01:56
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед «рейдом российских десантников»
Автор статьи Бартош Велинский отмечает, что если российские десантники «займут остров», то Москва «будет контролировать все Балтийское море».
Обновлено в 02:49
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский хочет, чтобы люди старше 70 лет не платили за услуги ЖКХ
Окружение президента Украины ищет экономическую модель, которая позволит освободить от оплаты коммунальных услуг граждан в возрасте от 70 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Россия допускает возможность отмены виз для граждан Грузии
Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
На полуострове в январе—июне уже выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 т. В Краснодарском крае производство в первом полугодии незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 15 т против 16 т.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом
По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество
Новосибирск стал четвертым в России по загрязнению воздуха
Обновлено в 01:41
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец
По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31