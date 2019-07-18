Футбол
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем вчера в 16:55
Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbet16 июля в 13:26
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций
Советский спортвчера в 17:34
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:16, Вашингтон
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Хоккей
Комфер подписал четырехлетний контракт с «Колорадо»
Нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Названы сроки перехода россиян на электронные паспорта
Ранее стало известно, что электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карту с чипом, на которую запишут личные данные гражданина.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Общество
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Мексиканского наркобарона «Коротышку» приговорили к пожизненному сроку
Хоакин "Эль Чапо" Гусман, по прозвищу "Коротышка", самый известный мексиканский наркобарон, признанный виновным в организации преступного синдиката, который ввозил контрабандой тонны наркотиков в Соединенные Штаты в течение трех десятилетий, в среду был приговорен американским судьей к пожизненному заключению.
Обновлено в 00:04
Авто
МС Банк Рус подвел итоги 1 полугодия 2019 года
«Динамика кредитных продаж первого полугодия 2019 года характеризуют наш Банк, как надежный и быстро развивающийся, с доступными кредитными ставками и удобным сервисом для покупателей автомобилей», – прокомментировал Председатель Правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией
"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб
По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52