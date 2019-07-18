Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.

Спорт день за днем

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Хоккей Комфер подписал четырехлетний контракт с «Колорадо» Нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги.

Политика Названы сроки перехода россиян на электронные паспорта Ранее стало известно, что электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карту с чипом, на которую запишут личные данные гражданина.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Общество В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Происшествия Мексиканского наркобарона «Коротышку» приговорили к пожизненному сроку Хоакин "Эль Чапо" Гусман, по прозвищу "Коротышка", самый известный мексиканский наркобарон, признанный виновным в организации преступного синдиката, который ввозил контрабандой тонны наркотиков в Соединенные Штаты в течение трех десятилетий, в среду был приговорен американским судьей к пожизненному заключению.

Авто МС Банк Рус подвел итоги 1 полугодия 2019 года «Динамика кредитных продаж первого полугодия 2019 года характеризуют наш Банк, как надежный и быстро развивающийся, с доступными кредитными ставками и удобным сервисом для покупателей автомобилей», – прокомментировал Председатель Правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Армия и оружие В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.

Политика Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией "В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Армия и оружие Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Политика Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.