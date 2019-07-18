Футбол

Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем вчера в 16:55

Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Тунис — Нигерия — 0:1. Видеообзор матча за 3-е место Кубка африканских наций

Sport24.ru01:11

Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на Кубке африканских наций

Чемпионатвчера в 16:51

Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 17:34

Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки

Матч ТВвчера в 16:50

Нигерия выиграла у Туниса в матче за третье место на Кубке Африки

Sport.ruвчера в 17:29

Кубок Африки. Матч за 3-е место. Гол Игало принес Нигерии победу над Тунисом

Sports.ruвчера в 04:50

Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка

Legalbet16 июля в 13:26
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Политика

Соцопрос: партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду

Пытавшаяся громко заявить о себе новая партия лидера рок-группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука собирает поддержку 4,9% населения, что не дает ей шансов быть избранной в парламент (проходной барьер - 5%).
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Теннис

Шарапова заявлена для участия в US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова попала в заявку на Открытый чемпионат США. Об этом сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:29
Общество

В Минздраве заступились за пальмовое масло

Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто

Названы лучшие иномарки российской сборки

На начало этого года в автопарке РФ насчитывалось 10,4 млн легковых иномарок российской сборки.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Технологии

«Яндекс» научился определять доход пользователей

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Энергетика

В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой

Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Культура

Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:13
Интернет

Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения

Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.
Обновлено в 05:14
Наука

Австралийские физики ускорили квантовый компьютер в две сотни раз

В октябре 2015 года австралийские физики сделали первый шаг к созданию первого кремниевого квантового компьютера, объединив два кубита в модуль, выполняющий логическую операцию ИЛИ.
Обновлено вчера в 15:00
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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