Футбол
Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка АфрикиСпорт день за днем вчера в 16:55
Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
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Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций
Советский спортвчера в 17:34
Тунис – Нигерия: прогноз на матч за третье место на КАН-2019. «Орлиная» схватка
Legalbet16 июля в 13:26
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Политика
Соцопрос: партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду
Пытавшаяся громко заявить о себе новая партия лидера рок-группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука собирает поддержку 4,9% населения, что не дает ей шансов быть избранной в парламент (проходной барьер - 5%).
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Теннис
Шарапова заявлена для участия в US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова попала в заявку на Открытый чемпионат США. Об этом сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:29
Общество
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто
Названы лучшие иномарки российской сборки
На начало этого года в автопарке РФ насчитывалось 10,4 млн легковых иномарок российской сборки.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Технологии
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Энергетика
В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой
Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Интернет
Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения
Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.
Обновлено в 05:14
Наука
Австралийские физики ускорили квантовый компьютер в две сотни раз
В октябре 2015 года австралийские физики сделали первый шаг к созданию первого кремниевого квантового компьютера, объединив два кубита в модуль, выполняющий логическую операцию ИЛИ.
Обновлено вчера в 15:00