Футбол
Нигерия обыграла Гвинею в матче Кубка АфрикиСпорт-Экспресс 12:24
Сборная Нигерии одержала победу над командой Гвинеи (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка Африки. Единственный мяч забил защитник Кеннет Омеруо. Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса провел на поле все 90 минут.
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Нигерия - Гвинея ~ прогноз на кубок африканских наций 2019: победа останется за фаворитом?
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