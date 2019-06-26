Футбол
Нигерия обыграла Гвинею на Кубке Африки и вышла в плей-оффProstoProSport 13:38
Единственный мяч на 73-й минуте забил Кеннет Омеруо. Нигерийцы набрали 6 очков и обеспечили себе выход в плей-офф. Гвинейцы с одним баллом идут на третьей строчке группы В. В заключительном туре Нигерия сыграет с Мадагаскаром, Гвинея встретится с Бурунди.
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Нигерия - Гвинея ~ прогноз на кубок африканских наций 2019: победа останется за фаворитом?
Sport-placeвчера в 03:25
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