Нигерия обыграла Гвинею на Кубке Африки и вышла в плей-оффProstoProSport 13:38

Единственный мяч на 73-й минуте забил Кеннет Омеруо. Нигерийцы набрали 6 очков и обеспечили себе выход в плей-офф. Гвинейцы с одним баллом идут на третьей строчке группы В. В заключительном туре Нигерия сыграет с Мадагаскаром, Гвинея встретится с Бурунди.

Нигерия обыграла Гвинею на Кубке Африки и вышла в плей-офф

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