Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца годаПРАЙМ 08:04

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это". ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.

Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца года

Происшествия В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.

Происшествия Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа В Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Экономика Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Музыка Верка Сердючка выступит на «Евровидении» Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.

Хоккей Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Футбол Рибери: есть несколько вариантов для продолжения карьеры Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет.

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Происшествия В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков В Невском районе Петербурга на Шлиссельбургском проспекте у дома №43 34-летний мужчина на мотоцикле въехал в группу подростков.

Политика Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 19 мая в Facebook отреагировал на возвращение на Украину бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова Луценко, отвечая на вопрос исполнительного директора "Украинского института будущего" Виктора Андрусива, написал в Facebook, что не собирается санкционировать какие-либо действия в отношении Портнова.

Политика Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Политика Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.