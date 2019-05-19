Энергетика

Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца годаПРАЙМ 08:04

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это". ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.
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Нигерия надеется, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца года

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Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца года

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