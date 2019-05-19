Энергетика
Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца годаПРАЙМ 08:04
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это". ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.
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Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Политика
Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи
Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции
В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов).
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Экономика
Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться
Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Хоккей
Евгений Дадонов: «Если сравнивать Швейцарию с Италией, то уровень отличается. А если с Латвией - то не знаю»
Нападающий "Флориды" и сборной России Евгений Дадонов подвел итоги матча против Швейцарии на ЧМ-2019 (3:0).
Обновлено в 18:25
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Финансы
Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса
В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.
Обновлено в 12:41
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Авто
Honda NSX выставили против Nissan GT-R
Обновлено в 02:05
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США
Властям Ирана не стоит угрожать США.
Обновлено в 18:15
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
Обновлено в 18:03
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, отправится делегация от Соединенных Штатов в составе пяти человек.
Обновлено вчера в 23:07
Гаджеты
Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.
Обновлено в 04:57
Технологии
Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год
Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики.
Обновлено в 17:01
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13