Энергетика
Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца годаПРАЙМ 08:04
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Нигерия возможность продления сделки до конца года, министр сказал: "Мы надеемся на это". ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.
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Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Общество
Названы регионы — лидеры по вводу жилья
По итогам 2018 года наименьшее количество жилья введено в регионах Дальнего Востока: Магаданской области, Чукотке, Камчатке, ЕАО, Забайкалье, Приамурье и Хабаровском крае, больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской и Московской областях, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 18:07
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Второе место занял итальянец Алессандро Махмуд.
Обновлено в 00:21
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Здоровье
Все для маленьких пациентов: в центре имени Бакулева прошел День детского сердца
Девочку прооперировали в национальном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
Обновлено в 13:53
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Общество
Сахалинцы и курильчане могут взглянуть на свою трудовую жизнь онлайн
Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже.
Обновлено в 18:39
Здоровье
Врачи рассказали об опасных видах кашля
Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Общество
Гостей «АмурЭкспоФорума» отправят в VR-путешествие по Приамурью: чем удивит выставка
Волонтеры со знанием китайского помогут гостям В 2019 году отмечается 70‑летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, поэтому главное внимание будет уделено развитию международных связей и торговли.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Политика
Бездомные заблокировали аэропорт в Париже
Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 аэропорта Руасси с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними, — написал журналист интернет-издания Brut Реми Бюизин в Twitter.
Обновлено в 15:07