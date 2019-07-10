Футбол
Нигерия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболуRT на русском 01:01
Сборные Сенегала и Нигерии пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Коллектив экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы оказался сильнее ЮАР. А «львы Теранги» с минимальным счётом переиграли Бенин.
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Сборная Нигерии вырвала победу у ЮАР и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
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Кубок Африки. 1/4 финала. Нигерия прошла ЮАР, забив на 89-й минуте, Сенегал одолел Бенин
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