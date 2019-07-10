Футбол
Нигерия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболуRT на русском 01:01
Сборные Сенегала и Нигерии пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Коллектив экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы оказался сильнее ЮАР. А «львы Теранги» с минимальным счётом переиграли Бенин.
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Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Советский спортвчера в 14:15
Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
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