Сборные Сенегала и Нигерии пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Коллектив экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы оказался сильнее ЮАР. А «львы Теранги» с минимальным счётом переиграли Бенин.

Нигерия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу

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