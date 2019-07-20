Футбол
Нигериец Игало стал лучшим бомбардиром Кубка АфрикиREGNUM 01:20
Нападающий сборной Нигерии по футболу Одион Игало признан лучшим бомбардиром турнира Кубка Африканских наций 2019 года. З0-летний форвард забил 5 мячей в 7 играх турнира сборной Нигерии, что помогло команде занять третьем место.
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Лучший бомбардир Кубка африканских наций-2019 нигериец Игало завершил карьеру в сборной
Sport24.ruвчера в 23:37
Игало, ставший лучший бомбардиром Кубка Африки, завершил карьеру в сборной
Спорт-Экспрессвчера в 22:59
Форвард сборной Нигерии Игало забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром Кубка Африки-2019
Sports.ruвчера в 17:27
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
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