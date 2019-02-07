Экономика
Нидерланды ведут переговоры о переезде более 250 компаний после BrexitРИА Новости 06:43
Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA), входящее в министерство экономики Нидерландов, ведет переговоры о перемещении в страну деятельности более 250 компаний после выхода Великобритании из состава ЕС, сообщается на сайте ведомства.
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Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
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В Сети появилась информация о новом iPhone
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Несколько сотрудниц МФЦ в городе Выборге Ленинградской области получили порезы в результате обрушения стеклянной крыши из-за упавшей на нее с соседнего здания наледи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации МФЦ "Мои документы" Ленинградской области.
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