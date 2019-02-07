Нидерланды ведут переговоры о переезде более 250 компаний после BrexitРИА Новости 06:43

Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA), входящее в министерство экономики Нидерландов, ведет переговоры о перемещении в страну деятельности более 250 компаний после выхода Великобритании из состава ЕС, сообщается на сайте ведомства.

Нидерланды ведут переговоры о переезде более 250 компаний после Brexit

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