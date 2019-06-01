Политика
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17ТАСС вчера в 13:03
Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTL со ссылкой на МИД страны.
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с чего всё началось
Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS.Вести.Ru06:27
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Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Rusvesna.suвчера в 15:50
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