Политика

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17ТАСС вчера в 13:03

Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTL со ссылкой на МИД страны.
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Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS
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Вести.Ru06:27

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Нидерланды потребовали разъяснений от Малайзии в связи с высказываниями по делу о гибели Боинга в Донбассе

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Малайзия сомневается в вине России за сбитый Boeing, Голландия требует объяснений

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Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

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Нидерланды негодуют из-за сомнения премьера Малайзии в их вердикте по крушению MH17

Новостной фронт05:28

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

ТАССвчера в 13:03

Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17

Rusvesna.suвчера в 15:50
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Происшествия

Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено в 06:05
Космос

НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году

Соединенные Штаты планируют отправить оборудование на поверхность Луны в 2020 и 2021 годах в рамках организации лунной миссии с экипажем, которая запланирована на 2024 год, сообщило НАСА в пятницу.
Обновлено в 07:59
Экономика

Конкурс на строительство дороги Москва - Казань может начаться в 2019-2020 году

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Футбол

Рамос отреагировал на смерть Рейеса

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Транспорт

«Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель

Обновлено в 06:32
Общество

Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована

Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Общество

В Сочи арестовали старообрядческий храм

На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест, а прихожанам запретили заходить на его территорию, сообщил постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.
Обновлено в 07:40
Наука

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Общество

С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах

Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР

Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Обновлено в 05:45
Политика

Медведев высказался об отношениях России и Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Политика

Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний

Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 17:58
Игры

В первом DLC для Mortal Kombat 11 добавят Шан Цунга и Синдел

Обновлено в 03:22
Наука

Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые

Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено в 07:50
Космос

Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch

Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится более четырёх десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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