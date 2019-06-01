Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17Российская газета 09:37

с чего всё началось

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за инцидент.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Гаджеты Apple решила отказаться от iTunes Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Общество «Чистый город» отказался вывозить мусор в Омске С 1 апреля крупная компания по вывоз мусора «Чистый город», которая оказывает услуги практически на трети омской территории в ежедневном режиме вывозил с контейнерных площадок и с территории частного сектора все, что там накапливалось.

Культура Картину выходца из России продали на торгах во Франции за €390 тысяч Во Франции на аукционе в коммуне Довиль продали картину Gris, vert bleu («Серое, сине-зеленое») французского художника русского происхождения Сержа Полякова за 390 тысяч евро.

Политика Зеленский вновь назначил Кулебу детским омбудсменом Президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Николая Кулебу своим уполномоченным по правам ребенка, указ опубликован на сайте администрации главы государства в субботу.

Общество Немцам захотели разрешить есть еду с помоек Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Общество В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Кино Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

Интернет В Telegram появились новые приватные функции В мессенджере Telegram стали доступны новые настройки приватности и возможность комментирования постов в каналах.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.

Футбол «Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы «Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play.

Футбол Гаттузо ведет переговоры с «Лацио» Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может в межсезонье возглавить «Лацио».