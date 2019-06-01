Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17Российская газета 09:37

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за инцидент.
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Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS
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