Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

с чего всё началось

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.

Общество Какие льготы имеют волгоградцы предпенсионного возраста Предпенсионеры могут рассчитывать на льготы по уплате налога на землю и имущество, льготы, связанные с диспансеризацией, а также некоторые гарантии по Трудовому кодексу.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Политика ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия Владимиру Путину На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которым рейтинг доверия президенту упал до исторического минимума и составляет 30,5%. Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что причина в том, что люди не понимают, когда начнут лучше жить.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Общество В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.

Технологии В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Происшествия Роспотребнадзор рассказал, как россиян обманывают в автосалонах В ведомстве уверены, что подобные мошеннические схемы действуют во многих автосалонах и обман потребителей носит систематический характер.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Здоровье Гороскоп на 2 июня Звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Шоу-бизнес Алена Водонаева призналась, что устала зарабатывать деньги Водонаева пожаловалась, что в ее жизни некого хвалить за глобальные мужские поступки, и отец Богдана тоже не был тем, кто мог взять на себя решение всех вопросов, в том числе финансовых.

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Хоккей Обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» рассказал о симпатии к игре Ивана Барбашева Голливудский актер Джон Хэмм, обладатель престижных премий «Эмми» и «Золотой Глобус» за участие в телесериале «Безумцы» и поклонник «Сент-Луиса» рассказал, что ему нравится игра нападающего Ивана Барбашева.

Футбол Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Здоровье Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.