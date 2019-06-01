Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.
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с чего всё началось
Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS.Вести.Ru06:27
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Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Rusvesna.suвчера в 15:50
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