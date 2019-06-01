Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

с чего всё началось

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

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