Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.
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с чего всё началось
Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS
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Вести.Ru06:27

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Нидерланды попросили Малайзию прояснить слова о роли России в гибели MH17

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Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Газета.Ru13:58

Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17

Rusvesna.suвчера в 15:50

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

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Эхо Москвы08:03

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

ТАССвчера в 13:03

Нидерланды попросили Малайзию разъяснить заявления о роли России в крушении MH17

Коммерсантъ13:40
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
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Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
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Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Общество

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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
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О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

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Обновлено вчера в 15:40
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Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено вчера в 06:56
Политика

Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп

Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Кино

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Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
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Происшествия

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
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Технологии

Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine)

По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.
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Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Футбол

Экс-тренер «Барселоны»: «Я бы не купил Гризманна»

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
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Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии

Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг.
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