Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.
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Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS
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