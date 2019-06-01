Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

с чего всё началось

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Общество В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца» В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Армия и оружие AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.

Происшествия Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.

Шоу-бизнес Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.

Футбол Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

Авто В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.

Общество Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".

Шоу-бизнес Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.

Гаджеты Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.

Общество Скончался французский философ Мишель Серр Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.

Наука Hyundai представила двухэтажный электробус Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.

Религия Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Политика Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.

Общество Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

Гаджеты Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.