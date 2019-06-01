Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17Газета.Ru 13:58

с чего всё началось

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на газету Star.

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

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Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

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Шоу-бизнес Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

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Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

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Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Политика В Украине сменили правила написания русских фамилий В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.

Единоборства Сергей Хандожко с победы дебютировал в UFC Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко (25-5-1) одержал победу на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Стокгольме над не знавшим поражений местным бойцом Ростемом Акманом (5-1).

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

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Общество Пригожин одобрил отказ мэра Анапы оплачивать концерт Волочковой Ранее Анастасия Волочкова приняла решение выступить бесплатно Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение мэра Анапы запретить оплачивать из бюджета выступление балерины Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона 8 июня, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.

Общество В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Происшествия СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия Жительница Колпина обвинила полицию в пытках сына-подростка Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.