Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17РИА Новости 06:01

Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

Подробнее о событии

Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Московский Комсомолец06:28

Нидерланды отказались рассмотреть добытые детективом материалы по МН17

Комсомольская правда06:45

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

Нидерланды отказались принять сведения немецкого сыщика по катастрофе МН17

News.ru06:34

Нидерланды отвергли данные частного детектива о крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru06:26

Детектив из ФРГ пытался передать следственной группе по МН17 новые материалы дела

Говорит Москва06:23

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

РИА Новости06:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Кино

Райан Рейнольдс расследует «слив» рабочего материала «Дэдпула»

Обновлено в 04:38
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Илье Яшину добавили 10 суток ареста

Обновлено в 05:49
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров

Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Технологии

Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона»

Стояла задача объединить все площадки контакт-центров и создать Единый контакт-центр Мегафон, а также решить проблему неравномерного распределения вызовов между площадками по всей России и оптимизировать процессы администрирования распределенной инфраструктуры.
Обновлено в 04:52
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Политика

Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки

Обновлено в 07:24
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Обновлено в 04:31
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Политика

В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Обновлено в 01:17
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Китай не согласен с предложением главы МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:42
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Футбол

Украинский футболист Милевский рассказал о «сексе с Канделаки»

Обновлено в 05:21
Авто

Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте

В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Политика

Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное