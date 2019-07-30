Политика

Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17Вести.Ru 08:30

Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
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Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.
РИА Новости06:01

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Нидерланды отказались принять сведения немецкого сыщика по катастрофе МН17

News.ru06:34

Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17

Российская газета07:39

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Lenta.ru07:34

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

РЕН ТВ06:41

Нидерланды отвергли данные частного детектива о крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru06:26

Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Московский Комсомолец06:28

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

РИА Новости06:01
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Футбол

«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
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Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

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Общество

Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»

В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.
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Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
Обновлено в 04:43
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Здоровье

Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей

21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Общество

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Политика

Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Политика

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

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Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»

Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
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Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского государственного университета

В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Космос

NASA Mars 2020 учится управлять роботизированной рукой

Ровер Mars 2020 должен доставить образцы марсианской породы, которые будут возвращены на Землю будущей миссией.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
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Мосгорсуд признал законным арест Навального

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