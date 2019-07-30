Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17Вести.Ru 08:30
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
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с чего всё началось
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
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Обновлено вчера в 21:08
Футбол
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Политика
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Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
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Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
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Обновлено в 04:55
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
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Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Космос
NASA Mars 2020 учится управлять роботизированной рукой
Ровер Mars 2020 должен доставить образцы марсианской породы, которые будут возвращены на Землю будущей миссией.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00